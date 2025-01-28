Квартира с запертым ребенком загорелась на юге Москвы

Источник 360.ru сообщил о горящей квартире с запертым ребенком на юге Москвы

Возгорание с задымлением произошло в квартире на Бирюлевской улице на юге Москвы. Как сообщил источник 360.ru, в помещении находится ребенок вместе с животными.

По его словам, о происшествии мальчик сообщил матери по видеосвязи. Обеспокоенная женщина вызвала на место спасателей.

Прибывшие специалисты увидели идущий из окна горящей квартиры дым и услышали детские крики о помощи.

Спасатели эвакуировали из дома трех взрослых и двух детей. Пламя, распространившееся на площади в четыре квадратных метра потушили.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.