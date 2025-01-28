Квартира с запертым ребенком загорелась на юге Москвы

Возгорание с задымлением произошло в квартире на Бирюлевской улице на юге Москвы. Как сообщил источник 360.ru, в помещении находится ребенок вместе с животными.
По его словам, о происшествии мальчик сообщил матери по видеосвязи. Обеспокоенная женщина вызвала на место спасателей.
Прибывшие специалисты увидели идущий из окна горящей квартиры дым и услышали детские крики о помощи.
Спасатели эвакуировали из дома трех взрослых и двух детей. Пламя, распространившееся на площади в четыре квадратных метра потушили.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
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