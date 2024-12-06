Квартира многодетной семьи сгорела в Перми
В Перми четырехлетний мальчик едва не спалил квартиру вместе с другими членами семьи на улице Делегатской. О том, что произошло в жилище, рассказали сайту Ura.ru в пресс-службе краевого МЧС.
По предварительной информации, ребенок из многодетной семьи играл на кровати с оставленной без внимания зажигалкой. В этот момент в жилище находились женщина с тремя сыновьями и ее сожитель.
Спасатели приехали на вызов, потушили огонь и передали медикам мужчину и детей. По предварительной информации, женщина в результате пожара не пострадала.
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