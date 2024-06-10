Квадроцикл в Вологодской области сбил 4-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

В поселке Ермаково накануне вечером произошло ДТП с участием квадроцикла, в котором пострадал четырехлетний ребенок. Об этом aif.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД по Вологодской области.

Ребенок шел вместе с родителями по краю проезжей части навстречу транспорту, как и положено по правилам. Презжающий мимо квадрацикл задел малыша и скрылся с места ДТП.

Ребенок получил незначительные повреждения, его осмотрели и отпустили на амбулаторное лечения. Полиция ищет нарушителя.

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