Кузов улетевшей в кювет фуры повис на трассой после жуткой аварии под Тверью

Водитель фуры не справился с управлением и влетел в легковушку на ФАД М-10 «Россия» в Бологовском муниципальном округе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.

ДТП произошло утром 4 февраля. На опубликованных кадрах видно, что кузов грузового авто повис над трассой. В результате аварии оба водителя погибли до приезда скорой.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Бологовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

В пресс-службе региональной ГАИ уточнили, что большегруз двигался в направлении Москвы и выехал на встречку из-за технических неисправностей. Там он столкнулся с Lada Largus, обе машины вылетели в кювет.

