Курганца приговорили к тюремному заключению за изготовление оружия дома

В Курганской области суд вынес приговор жителю Каргаполья, который занимался незаконным изготовлением оружия и боеприпасов. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал региональной прокуратуры.

Следствие выяснило, что мужчина изготовил пять огнестрельных орудий и около 150 патронов различного калибра с помощью токарного станка. Все это хранилось у него дома.

Курганца признали виновным и приговорили его к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.