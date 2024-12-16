Курганца приговорили к тюремному заключению за изготовление оружия дома

В Курганской области суд вынес приговор жителю Каргаполья, который занимался незаконным изготовлением оружия и боеприпасов. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал региональной прокуратуры.
Следствие выяснило, что мужчина изготовил пять огнестрельных орудий и около 150 патронов различного калибра с помощью токарного станка. Все это хранилось у него дома.
Курганца признали виновным и приговорили его к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
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