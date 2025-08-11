Курганскому бизнесмену запретили использовать участок для оказания ритуальных услуг

Индивидуальному предпринимателю из курганского села Шатрово запретили использовать земельный участок для продажи ритуальных товаров. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Согласно данным ведомства, проверка показала, что на территории, предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства, бизнесмен нелегально занимался реализацией похоронных товаров. Прокуратура обратилась в суд с иском о запрете подобной деятельности. Инстанция полностью удовлетворила требования.
