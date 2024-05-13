Курьера мошенников задержали за похищение денег у женщин в Нижнем Новгороде | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 16:07 Курьера мошенников задержали за похищение денег у женщин в Нижнем Новгороде

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Сотрудники полиции Нижнего Новгорода задержали 18-летнего парня, который подрабатывал курьером у мошенников и похищал деньги у женщин. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

По данным ведомства, телефонные мошенники убеждали жертв, что якобы от их имени переводятся деньги в зарубежные страны. Злоумышленники требовали передать средства курьеру под предлогом проверки купюр на подлинность.

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Отмечается, что против местного жителя возбудили уголовное дело.