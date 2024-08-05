Курьера из Пермского края приговорили к тюремному сроку за обман пенсионеров

В Пермском крае суд вынес приговор жителю Соликамска, который обманул нескольких пенсионеров на крупную сумму денег. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Молодой человек вошел в состав организованной группы, члены которой работали по схеме обмана «ваш родственник попал в беду». Пермяк ездил по адресам в течение двух недель и забирал деньги у обманутых пенсионеров. В итоге ему удалось заполучить около 1,5 миллиона рублей. Часть из этой суммы он оставил себе, а часть перевел на счета кураторов.

Курьеру назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Отбывать его он будет в колонии строгого режима.

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