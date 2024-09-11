Курьер-велосипедист попал в больницу после ДТП с грузовиком в Петербурге

Мужчина пострадал в ДТП с участием грузовика в Приморском районе Северной столицы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Авария произошла на улице 3-я Конная Лахта. Согласно предварительным данным, водитель КамАЗа сбил 26-летнего курьера, следовавшего на велосипеде.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Его состояние оценивают как тяжелое. Проводится проверка.

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