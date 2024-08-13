Курьер справил нужду под камерой в лифте московской многоэтажки

Жители ЖК «Лефортово парк» в Москве пожаловались на курьера, который в лифте многоэтажки положил продукты на пол и справил нужду. Хулигана вычислили благодаря камере видеонаблюдения, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Лужу в кабине лифта обнаружили днем 13 августа. Жильцы попросили у охраны запись видеозапись с камеры и выяснили, что нужду справил курьер. Как только двери закрылись, он поставил пакет с продуктами на пол и, не выпуская из рук смартфон, помочился. Москвичи решили пожаловаться на мужчину по месту его работы.

Службы доставки в России стали использовать не только по прямому назначению, но и для мести, сообщили «Известия». Жительница Москвы рассказала, как бывший парень передал через курьера куриные лапки, перевязанные красной лентой, а другой пострадавший получил от анонимного недоброжелателя похоронный венок.