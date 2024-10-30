«Куча трупов». Неизвестные массово отравили голубей в Москве

В Москве неизвестные массово травят голубей и других птиц. Трупы пернатых усеяли улицы столицы, рассказала 360.ru местная жительница Юлия Грачева.

Женщина обратилась в комитет ветеринарии Москвы, после чего специалисты выехали по адресам для исследования птиц. Пернатых доставили в испытательный центр Городской ветеринарной лаборатории ГБУ «Мосветобъединение».

«По результатам диагностических исследований грипп птиц не выявлен», — говорится в заключении.

Юлия отметила, что обращалась также в полицию, но правоохранители и власти бездействуют.

«В полицию только, куда я могу еще обращаться. Я обращалась в ветслужбы, они подтвердили отсутствие болезней, что на это списать не получится. И потом, когда несколько голов умирает одновременно в течение пяти минут, понятно, что это отравление. Я, к сожалению, на работе, не могу контролировать процесс, поэтому непонятно, кто это делает», — добавил Грачева.

Она поделилась с 360.ru фото и видео отравленных голубей. На кадрах видно, как птицы бьются в предсмертной агонии.

«Резкая рвота, слюна. Уже сейчас много мертвых тут валяется. <…> Куча трупов», — сказала Юлия на видео.