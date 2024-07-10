Кубанский спасатель уберег от гибели сапбордистов в свой выходной

Четыре человека едва не погибли во время прогулки на сапбордах в Новороссийске Краснодарского края. Героем истории оказался местный спасатель, сообщил Telegram-канал SHOT.

Происшествие случилось в районе поселка Малый Утриш. Из-за быстрого течения и сильного ветра отдыхающих стало уносить в открытое море. Помощь им оказал сотрудник службы спасения, который плавал неподалеку на лодке в свой выходной.

Мужчина вернул сапбордистов на берег. Двоих он затащил на судно уже в трех километрах от берега, добавил Life.