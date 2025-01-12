Кубанский чиновник устроил разнос волонтерам за панику в соцсетях

В Сети разошлось видео, на котором заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин устроил разнос волонтерам за панику в соцсетях. Волонтеры ранее пожаловались, что их выгоняют из реабилитационного центра, что вызвало панику в Сети.

На видео чиновник эмоционально орал на волонтеров, используя при этом нецензурную брань. Мужчина заявил, что у него чуть не случился инфаркт, когда он увидел ролик о закрытии реабилитационного центра. На самом деле центр переселяли в другое место.

«Хватит уже издеваться. Вы зачем над людьми издеваетесь? Вы взрослые здесь люди. Вы вообще понимаете, чем вы занимаетесь? Спекуляция. У людей паника на всю страну», — заявил чиновник на видео.

Урайкин признал, что гнал в центр на скорости 180 километров в час, чтобы прояснить ситуацию. Люди пытались сказать, что не снимали видео и никуда не выкладывали.

В волонтерском чате пояснили, отчего сложилась такая ситуация. Оказывается, часть волонтеров не знала о переезде реабилитационного центра, поэтому появилось это видео. Однако как заметил эколог Жора Каваносян, подобное поведение чиновника недопустимо.

«Повторяю: нельзя так разговаривать с волонтерами. Никому и никогда», — заявил блогер.