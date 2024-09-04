Крыша строящегося ЖК загорелась во Владивостоке

Возгорание произошло на крыше строящегося жилого комплекса на улице Расула Гамзатова во Владивостоке. Об этом сообщил сайт «Восток медиа» со ссылкой на краевое управление МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило утеплитель на кровле. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и оценивают причиненный ущерб.

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