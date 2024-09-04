Крыша строящегося ЖК загорелась во Владивостоке
Возгорание произошло на крыше строящегося жилого комплекса на улице Расула Гамзатова во Владивостоке. Об этом сообщил сайт «Восток медиа» со ссылкой на краевое управление МЧС.
По предварительным данным, пламя охватило утеплитель на кровле. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.
Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и оценивают причиненный ущерб.
Артисты «Геликон-оперы» выступили на концерте ко Дню города в Дмитрове
Подготовку перед началом отопительного сезона провели в Подмосковье
Зеленский объяснил отставки в правительстве Украины
Флешмоб-караоке и лазерное шоу провели ко Дню города в Дмитрове
Движение по новому путепроводу в Раменском округе откроют к концу года
«Наше дело — наблюдать». Песков рассказал о реакции России на предвыборную гонку в США
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте