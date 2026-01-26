Крыша мечети загорелась в Нягани

Огонь охватил крышу мечети в Нягани. Возгорание произошло на улице Ленина. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По информации ведомства. прибывшие пожарные зафиксировали горение кровли. Пламя охватило ее на площади 350 квадратных метров.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать огонь. В тушении принимали участие 18 человек и пять единиц специальной техники. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют точные причины и обстоятельства случившегося.