Крыша деревянного общежития обрушилась при пожаре в Новом Уренгое

Пожар вспыхнул в двухэтажном здании общежития, построенного из дерева. Огонь охватил крышу на Промышленной улице в Новом Уренгое. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«На данный момент прошло частичное обрушение кровли, тушение пожара продолжается. По предварительной информации погибших и пострадавших нет», — прокомментировали в ведомстве.

Когда пожарные подразделения прибыли на место, крыша здания уже была охвачена пламенем. Из опасной зоны до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 15 человек.