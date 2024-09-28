Крыса задержала вылет пассажирского самолета на три часа

Вылет самолет авиакомпании Air New Zealand пришлось задержать на три часа из-за крысы в грузовом отсеке. Об этом сообщило NZ Herald.

На борту лайнера, собиравшегося вылететь из Окленда в Сан-Франциско, пассажир заметил грызуна.

«Нам пришлось сидеть там и ждать, пока они не избавятся от него, потому что так лететь не разрешалось», — рассказал он.

Позже перевозчик подтвердил информацию о произошедшем. Лайнеру разрешили вылететь после тщательного осмотра.

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