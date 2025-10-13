Крупный пожар уничтожил тонны мусора в Приморье

В Находкинском городском округе Приморского края вспыхнул пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на Амурскую природоохранную прокуратуру.

В ликвидации возгорания участвуют десять специалистов и шесть единиц техники. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Причины пожара сейчас устанавливаются. При обнаружении нарушений прокурор примет меры.

Ранее на территории полигона ТБО во Владивостоке также произошел пожар. По информации главного управления МЧС по Приморскому краю, спасатели обнаружили несколько очагов возгорания.