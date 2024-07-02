Крупный пожар произошел в здании пилорамы в Пензенской области

В селе Бессоновка Пензенской области накануне загорелось здание пилорамы. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что огонь успел распространиться на площади 750 квадратных метров. В тушении участвовали 18 пожарных и шесть единиц техники.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Сейчас выясняются причины случившегося.