Крупный пожар произошел в здании пилорамы в Пензенской области

В селе Бессоновка Пензенской области накануне загорелось здание пилорамы. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что огонь успел распространиться на площади 750 квадратных метров. В тушении участвовали 18 пожарных и шесть единиц техники.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Сейчас выясняются причины случившегося.

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