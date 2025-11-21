Крупный пожар произошел в Заводском районе в Кемерове

Ранним утром 21 ноября в Кемерове произошел крупный пожар в жилом доме, расположенном в переулке Молдавский Заводского района. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 6:45. Огонь быстро распространился по зданию площадью 144 квадратных метра. Об этом написал сайт sibdepo.ru .

На место происшествия немедленно прибыли пожарные расчеты. Благодаря оперативной работе огнеборцев огонь был локализован к 7:21, а полностью ликвидирован к 7:32. В тушении принимали участие 19 сотрудников экстренных служб и пять единиц спецтехники.

Предварительной причиной пожара называется нарушение правил эксплуатации печного отопления. В результате происшествия никто не пострадал. МЧС призывает жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в отопительный сезон.