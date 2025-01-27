Крупный пожар охватил старинный храм под Оренбургом
Старинный храм Казанской иконы Божией Матери в Оренбургской области оказался охвачен огнем. Обошлось без пострадавших, сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось в селе Черноречье. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 30 квадратных метров. Пожар повредил утеплитель пола и стены.
Предположительно, возгорание началось из-за проблем с отопительным прибором. Проводится проверка.
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