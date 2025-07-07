Кровля Центральной медсанчасти загорелась в Электростали

В Электростали загорелась крыша Центральной медико-санитарной части No 21. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова в своем Telegram-канале .

«По инструкции МЧС была произведена эвакуация пациентов и сотрудников верхнего этажа. Пострадавших нет. Пожар потушен», — написала она.

На месте происшествия работает пожарная служба. В распоряжении 360.ru оказались кадры пожара. На видеозаписи видны языки пламени и черный столб дыма, поднимающийся в небо.

Причины возгорания пока неизвестны. Идет проверка.