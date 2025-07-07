Кровля Центральной медсанчасти загорелась в Электростали

В Электростали загорелась крыша Центральной медико-санитарной части No 21. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова в своем Telegram-канале.
«По инструкции МЧС была произведена эвакуация пациентов и сотрудников верхнего этажа. Пострадавших нет. Пожар потушен», — написала она.
На месте происшествия работает пожарная служба. В распоряжении 360.ru оказались кадры пожара. На видеозаписи видны языки пламени и черный столб дыма, поднимающийся в небо.
Причины возгорания пока неизвестны. Идет проверка.
Ранее в Подольске загорелся склад насосов. По словам очевидцев, пожар начался ночью. Кадры с места происшествия показал 360.ru. На них видно, как в небо над местом происшествия поднимаются клубы густого черного дыма.
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