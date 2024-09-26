Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в ХМАО

Пожар, в результате которого пострадал пятиэтажный жилой дом, произошел накануне на улице Объездной в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по ХМАО.

В дневное время суток здесь загорелась кровля. Прибывшие на место ЧП пожарные зафиксировали открытое горение деревянной обрешетки и утеплителя.

Спасателям пришлось использовать подъемник, чтобы добраться до очага на верхнем этаже. После сотрудники МЧС начали разбирать сгоревшие конструкции и проводить поквартирный обход. Информации о пострадавших не поступало.