Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в ХМАО

Пожар, в результате которого пострадал пятиэтажный жилой дом, произошел накануне на улице Объездной в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по ХМАО.
В дневное время суток здесь загорелась кровля. Прибывшие на место ЧП пожарные зафиксировали открытое горение деревянной обрешетки и утеплителя.
Спасателям пришлось использовать подъемник, чтобы добраться до очага на верхнем этаже. После сотрудники МЧС начали разбирать сгоревшие конструкции и проводить поквартирный обход. Информации о пострадавших не поступало.
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