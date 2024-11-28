Кроссовер с тремя несовершеннолетними угонщиками задержали в ХМАО

В ХМАО правоохранители задержали трех подростков, угнавших родительский кроссовер. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на сайт местной полиции.

Машиной взрослых решил воспользоваться 13-летний мальчик. Зная, где отец оставляет ключи от транспортного средства, он решил тайно покататься с друзьями. Сотрудники ДПС попытались остановить кроссовер, когда тот проехал на красный сигнал светофора на улице Центральной в Пыть-Яхе. Молодой водитель решил скрыться, но не справился с управлением и врезался в забор.

Подростка, который угнал автомобиль, поставили на учет.