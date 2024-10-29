Источник 360.ru: на место перестрелки в Красногорске прибыли полиция и ОМОН

На месте перестрелки у ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске работали сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Не владею точной информацией, поэтому говорить не буду, но да, была и полиция, и ОМОН (судя по людям в масках), и вроде даже Росгвардия», — отметил он.

Источник добавил, что не слышал звуков стрельбы.

«Крики и вся эта история под окнами были где-то до 00:00, дальше тишина», — сказал собеседник 360.ru.

Полицейские доставили участников конфликта в территориальный отдел УМВД Красногорска. У одного из задержанных нашли аэрозольный пистолет, из которого он выстрелил в воздух, сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

«Сообщений в полицию из медучреждений о доставлении к ним пострадавших на данный момент не поступало», — добавили правоохранители.

О перестрелке у ЖК «Изумрудные холмы» стало известно ночью 29 октября. Очевидцы услышали не менее пяти выстрелов.