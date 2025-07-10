Красноярца задержали за убийство 24-летней давности

В Красноярске сотрудники Следственного комитета задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супруги, которое произошло 24 года назад. Дело получило резонанс после обнаружения новой информации, связанной с расследованием, написал сайт prmira.ru .

Первоначально мужчина подал заявление в полицию о пропаже жены в 2001 году. Через некоторое время тело погибшей было найдено возле гаражного комплекса на улице Водопьянова. Установлено, что потерпевшая умерла от жестоких избиений.

Во время дополнительного исследования архивных материалов и опроса очевидцев удалось выявить важную информацию, позволяющую подозревать мужа жертвы. Как оказалось, в день трагедии пара находилась на празднике у друзей, где женщина, будучи в алкогольном опьянении, сделала замечание мужу о его низких доходах. Вечером ссора возобновилась на улице, где мужчина напал на супругу, нанеся ей удары руками и ногами, приведшие к гибели.

Вскоре после происшествия мужчина начал активные поиски жены, обратившись в полицию и оповестив окружающих о ее исчезновении. Судьба дела зависела от показаний свидетеля, которая увидела супругов покидающими здание общежития в день убийства.

Данный факт позволил следователям подтвердить виновность подозреваемого.