Красноярский хирург обматерил пережившего инсульт пациента

Испытывающий сильные боли после операции и перенесенного инсульта житель Красноярска столкнулся с агрессивным поведением нейрохирурга. В ходе последней встречи врач обматерил пациента и выгнал его из кабинета. Видеозапись мужчина опубликовал в социальных сетях.

Дочь пострадавшего мужчины в комментарии Telegram-каналу Kras Mash рассказала, что отцу удалили позвоночную грыжу и поставили шейный имплант. Но у него начались постоянные боли, от которых он даже не мог спать. Когда он пожаловался врачу, то медик назвал его психически нездоровым.

Пациент не согласился с таким диагнозом и принес нейрохирургу справку от психиатра. Увидев пациента, врач сорвался на крик, заявив, что никакие бумажки ему не нужны.

После этого он матом пригрозил вылечить мужчину от всех болезней.

«Здесь нормальные люди лежат, а не такие, как ты. Исчезни, чтобы я тебя не видел», — заявил медик.

В пресс-службе краевого Минздрава изданию «Проспект Мира» сообщили, что пациент продолжил лечение в нейрохирургическом отделении и получает помощь в полном объеме, как предусмотрено лечением.

В ведомстве отметили, что пациент требует от врачей повышенной дозы обезболивающего. Пойти на такой шаг врачи не могут, так как это навредит здоровью мужчины.

По факту хамского поведения нейрохирурга в больнице начали служебную проверку.

В октябре 2023 года жительница Волгоградской области пожаловалась на хамство и травлю, которую ей устроил хирург местной больницы, к которому она обратилась с травмой ноги. Сначала он заставил женщину пройтись по этажам, потому что она не принесла больничную карту, а после выгнал ее из кабинета. Когда пациентка написала жалобу в прокуратуру, то ей начали звонить родные хирурга с угрозами.