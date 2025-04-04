Красноярец получил 15 лет колонии за убийство из-за «кражи» электричества
Суд вынес приговор 67-летнему жителю Красноярска по делу об убийстве и покушении. Об этом сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено в доме на улице Щорса. Фигурант поссорился с 69-летним соседом, заподозрив того в краже электричества. Мужчина вооружился ножом и несколько раз ударил оппонента.
Ранения оказались смертельными. От рук злоумышленника также пострадала супруга погибшего. Обвиняемому назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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