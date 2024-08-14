Красноярский подросток пришел на разговор со сверстником с отцовской пневматикой

В Красноярске подросток, поссорившись со сверстником, вызвал его на разговор, но тот пришел с отцовской пневматической винтовкой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что 14-летние школьники поругались в начале месяца. Один из них оскорбил другого, на что первый пригласил обидчика выяснить отношения 13 августа.

Оскорбленный подросток пришел на место встречи не один, а с друзьями, однако и его оппонент подготовился к конфликту — взял у отца пневматическую винтовку. Но выстрелить из нее не успел: молодого человека обезоружили и избили.

Пострадавшего госпитализировали с травмой головы и переломом носа. Прокуратура проводит проверку.

В мае иркутский школьник случайно выстрелил другу в ногу из пневматического пистолета.