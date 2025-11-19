Кран-манипулятор врезался в здание в центре Москвы

Источник 360.ru: в центре Москвы кран наехал на угол здания электродепо

Днем в среду, 19 ноября, кран-манипулятор на базе КамАЗ наехал на угол здания электродепо в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на Краснопрудной улице, обстоятельства происшествия выясняются. Предварительно, есть угроза обрушения здания. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее оператор подъемного крана MAN задел перекрытия стрелой и обрушил часть моста на Новом Арбате в Москве.

Прибывшие на место сотрудники полиции тогда перекрывали две полосы движения из-за разбросанных обломков на площади 15 квадратных метров. Никто не пострадал, кроме самой строительной техники.