KP.RU: при жесткой посадке самолета АН-2 в Якутии произошло возгорание

Самолет АН-2 совершил аварийную посадку в лесу Якутии. Экипаж и пассажиры получили травмы, однако обошлось без жертв, сообщил сайт KP.RU .

Судно взлетело из аэропорта поселка Теплый ключ для мониторинга пожароопасной обстановки. Почти сразу после взлета пилот заявил о неисправности и начал возвращаться обратно, но не дотянул до аэропорта и совершил посадку в лесу.

«Двигатель остановился. Во время посадки произошло возгорание. Мы выскочили, отбежали. Там хорошо, что не прямо лес был, а редколесье. Но удар все равно был о деревья», — поделился пилот Георгий.

Он предположил, что при посадке бак воздушного судна пробило деревом, и топливо попало на горячие трубы, вызвав появление огня.