Коза провалилась в колодец на севере Москвы

Источник 360.ru: коза провалилась в колодец около Новосходненского шоссе

Днем 8 мая в 15-метровый колодец на севере Москвы провалилась коза. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло в районе дома № 86 по Новосходненскому шоссе, животное упало в колодец на частной территории. На место прибыли спасатели с альпинистским снаряжением.

UPD: в 13:20 козу достали и передали хозяину, животное не пострадало.

Ранее в Азовском районе Ростовской области сотрудники МЧС вытащили козу из колодца глубиной 12 метров. Один из спасателей обмотался тросом и спустился вниз. Парнокопытное успешно подняли на поверхность, на спасательную операцию у сотрудников МЧС ушло около часа.

В Челябинской области женщина едва не погибла в болоте с битумом, когда пыталась помочь освободиться козе.