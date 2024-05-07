Котельная загорелась в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 12:16 Котельная загорелась в Санкт-Петербурге МЧС Петербурга: в Московском районе потушили пожар в котельной РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге утром 7 мая произошел пожар в котельной в Московском районе. Возгорание потушили на площади 80 квадратных метров. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь занялся в котельной по Московскому проспекту, 131, корпус 2, спасателей вызвали в 06:17. Паровые котлы располагались в здании размером 20 на 20 метров. Пожару присвоили ранг 1-БИС, в работе задействовали 25 специалистов и пять единиц техники.

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В 07:11 возгорание локализовали на площади 80 квадратных метров и отменили дополнительный номер сложности. Спустя полтора часа пожар полностью потушили. По предварительной информации, никто не пострадал.

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