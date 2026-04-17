Кота, пострадавшего при пожаре в Тюмени, спасли сотрудники МЧС

В сообществе «ЧС Тюмень» в VK опубликовали видео, на котором было запечатлено спасение домашнего кота из горящей комнаты в общежитии. Сотрудники МЧС провели реанимационные мероприятия для животного, которое надышалось угарным газом. Об этом написала «Газета.Ru» .

Согласно подписи к ролику, пожар произошел на улице Республики. Как сообщает МЧС по Тюменской области, возгорание комнаты на верхнем этаже девятиэтажного общежития в доме № 220 произошло из-за короткого замыкания электропроводки, добавил сайт nashgorod.ru.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Из здания были спасены три человека, эвакуированы восемь, пострадавших нет.