Кот спрятался на Набережной канала Грибоедова в Петербурге и не смог вылезти

Несколько дней на Набережной канала Грибоедова в Петербурге мяукает кот, застрявший в области дренажной трубы. Жалобные завывания раздаются периодически, иногда животное совсем исчезает, а потом снова появляется и начинает мяукать. Защитники животных забили тревогу. Подробнее в ситуации разобрался 360.ru.

Заместитель руководителя службы спасения животных «Кошкиспас» поисково-спасательного отряда «Экстремум» Леонид Лунев в беседе с 360.ru рассказал, что кот на набережной постоянно выглядывает из дырки около трубы.

«В пятницу ребята ездили в попытке его достать, но кот у них ушел в тело набережной. <…> Там очень много полостей, там буквально целое море», — сказал он.

Лунев отметил, что в субботу кота уже не видели, как и в следующие три дня. Волонтеры решили, что животное уже достали, однако во вторник пушистый снова замяукал. Тогда зоозащитник обратился в поисково-спасательную службу, с просьбой достать кота.

«Приплыл катер от Петропавловской крепости, но кот от спасателей ушел также глубоко в набережную. Сейчас <…> кота в отверстии нет. Куда он ушел? Непонятно», — сказал он.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с питомцем. На них видно, что животное сидит в углублении и мяукает. Кот реагирует на еду и зов, но выйти из заточения не может — пространство слишком узкое. Как пушистый попал туда — неизвестно.

