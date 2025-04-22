Космонавт Александр Полещук пострадал в ДТП с такси в центре Москвы

В Мещанском районе Москвы Mercedes столкнулся с автомобилем такси. В результате ДТП пострадал один человек, сообщил источник 360.ru.
Авария произошла на пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова. На место прибыла машина скорой помощи.
По информации Telegram-канала «112», в Mercedes находился летчик-космонавт Александр Полещук вместе с супругой. Его госпитализировали с открытой раной голени. Жена космонавта Ирина ударилась головой, но от госпитализации отказалась.
Александр Полещук в 1993 году получил звание Героя России. Он провел на орбитальном комплексе «Мир» 179 суток и дважды выходил в открытый космос.
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