Космонавт Александр Полещук пострадал в ДТП с такси в центре Москвы

Источник 360.ru: в ДТП с автомобилем такси в центре Москвы пострадал человек

В Мещанском районе Москвы Mercedes столкнулся с автомобилем такси. В результате ДТП пострадал один человек, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова. На место прибыла машина скорой помощи.

По информации Telegram-канала «112», в Mercedes находился летчик-космонавт Александр Полещук вместе с супругой. Его госпитализировали с открытой раной голени. Жена космонавта Ирина ударилась головой, но от госпитализации отказалась.

Александр Полещук в 1993 году получил звание Героя России. Он провел на орбитальном комплексе «Мир» 179 суток и дважды выходил в открытый космос.