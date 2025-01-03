Кошки выпрыгнули с 12 этажа после смерти хозяина в Москве
Несколько кошек выпрыгнули с 12 этажа после смерти мужчины в квартире на Ключевой улице в Москве. Об этом сообщил информационный канал для помощи животным «Кот на дереве».
Позже стало известно, что их пожилой хозяин умер более двух недель назад. Все это время животным пришлось голодать.
После смерти мужчины родственники приехали в квартиру, но питомцев забирать не стали, а лишь открыли форточки на проветривание. Спустя время кошки выпрыгнули в окно, одна погибла.
Еще одна кошка попала на балкон соседей, где просидела несколько дней. Спасатели вытащили животное и отвезли в приют. Теперь для нее ищут новых и заботливых хозяев.
Возможно, в квартире, где умер мужчина, остался еще один кот. Однако выяснить это пока не удалось.
Ранее в Петербурге волонтеры спасли кошку и двух котят от смерти в затопленном подвале. Волонтеры нашли для них новый дом.