Короткое замыкание в кондиционере привело к пожару в челябинском офисе

Короткое замыкание в кондиционере могло стать причиной пожара в офисе на Шоссе Металлургов в Челябинске. Об этом сайту URA.RU пресс-службе областного ГУ МЧС России.

«На месте пожара отработали специалисты дознания. Наиболее вероятно, что ЧП произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования: в кабинете "коротнул" кондиционер, находящийся в режиме ожидания включенным в электросеть», — отметили в ведомстве.

Накануне днем в офисе загорелась бумага. Возгорание было ликвидировано прибывшими пожарными на площади два квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал.