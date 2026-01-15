Короткое замыкание стало причиной пожара с гибелью ребенка в Челябинской области

Специалисты установили предварительную причину смертельного пожара, который произошел в поселке Кропачево Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания проводки на кухне. Правоохранителями было возбуждено уголовное дело.
Напомним, возгорание началось в одном из многоквартирных домов на улице Свердлова. При тушении пожара спасатели обнаружили тело семилетней девочки. Еще троих дочерей матери удалось эвакуировать через окно.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте