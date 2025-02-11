Кони на дорогах. Лошади в Ленинском округе стали проблемой для водителей

Вечером 10 февраля неподалеку от деревни Дроздово Ленинского округа водитель легковушки наехал на лошадь на дороге, животное погибло на месте. Очевидцы рассказали 360.ru, что это далеко не первый случай, когда кони выходили на трассу и мешали движению.

«До нее пешком буквально минут 10, для лошади — пять. Авария произошла в районе 11 часов вечера в понедельник. Пострадала BMW Х6, там много народу было на месте. Я и сам часто видел, что целое стадо шло по дороге. Недавно ехал рядом, лошади стояли на поле. А примерно месяца три назад они мне попадались — прямо сами ходят по полю. Пастуха с ними не видел», — сказал он.

Житель деревни Картино Егор отметил, что неподалеку от места ДТП находится конюшня, из которой часто уходят лошади.

Другой очевидец аварии, пожелавшая остаться неизвестным, рассказал, что жители ближайших населенных пунктов борются с проблемой лошадей на дороге уже несколько месяцев, но их обращения результата не приносят.

«Выясняются истории, как содержат лошадей в этой конюшне — не кормят, они и уходят в поле, потому что есть хотят. Хозяйка конюшни говорила, что кони сами выбивают двери и выходят. Мы посчитали по содержанию лошадей — нужно 1500 рублей в месяц, чтобы животное хотя бы было сыто. Если покупать масштабно, оптом, то еще дешевле», — отметил собеседник 360.ru.

Он также привел слова одной из сотрудниц конюшни о том, что на объекте работают несовершеннолетние. При этом само содержание животных вызывает большие вопросы.