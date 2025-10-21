Конфликт после распития алкоголя привел к поджогу дома в Кунгуре
В Пермском крае в городе Кунгуре двое человек после употребления алкоголя поссорились со своими знакомыми и подожгли их дом. В доме находились двое детей — 12 и 7 лет. Они смогли выбраться на улицу через окно. Об этом Ura.ru проинформировала прокуратура Пермского края.
Мать детей, вернувшись домой, незамедлительно приняла меры по тушению пожара, предотвратив серьезные последствия. Впоследствии злоумышленники попытались поджечь автомобиль потерпевших, однако их попытка не увенчалась успехом.
Поджог и последующие действия преступников рассматриваются прокуратурой как умышленные и опасные для жизни и здоровья граждан. Следственные органы проводят расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства происшествия и определены виновные лица.