Конфликт после распития алкоголя привел к поджогу дома в Кунгуре

В Пермском крае в городе Кунгуре двое человек после употребления алкоголя поссорились со своими знакомыми и подожгли их дом. В доме находились двое детей — 12 и 7 лет. Они смогли выбраться на улицу через окно. Об этом Ura.ru проинформировала прокуратура Пермского края.