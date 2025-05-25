Коммунальщики начали ремонт затопившего дом в Одинцове сломанного гидранта

Потоки воды затопили второй подъезд жилого дома на улице Говорова в Одинцовском городском округе. Причиной стал срыв запорного крана противопожарного гидранта. В администрации муниципалитета в комментарии 360.ru заявили, что ремонтно-восстановительные работы уже начались.

Жильцы подъезда рассказали, что вода залила несколько квартир. Электрики отключили электричество, из-за чего остановились лифты и прекратили работать кухонные плиты, так как дом не газифицирован. Кроме того, жители остались без холодного водоснабжения.

В администрации округа пояснили, что запорный кран с гидранта сорвался ночью на 11-м этаже. На место уже прибыли аварийные службы, которые начали ремонт.

Управляющая компания возобновила подачу холодного водоснабжения в квартиры жильцов. Также в подъезде начали просушку электрощитов. После завершения работы подъезд снова подключат к электричеству.

В конце августа прошлого года вода затопила все 10 этажей московского ЖК «Большая Академическая» в Тимирязевском районе. Местные жители пожаловались, что сильнее всего пострадали лифты и сам подъезд, где потоки сорвали плиты на потолке и затопили лестничный пролет. Управляющая компания заявила, что течь в подъезде остановили, воду откачают, а в пострадавших помещениях проведут уборку и ремонт.