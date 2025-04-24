Коммунальной аварией с обварившейся женщиной в Одинцове заинтересовалась прокуратура

Прокуратура начала проверку по прорыву сети ГВС на Северной улице в Одинцове

Прорыв на сети горячего водоснабжения в ЖК «Одинбург» произошел из-за проблем с насосами. Кипяток обжег ноги одной из жительниц, залил квартиры и подъезд. Одинцовская городская прокуратура устроила проверку, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Коммунальная авария в доме на Северной улице, по версии следствия, произошла 18 апреля. Из-за скачка напряжения в электросети автоматика управления насосами вышла из строя, высокое давление повредило сеть горячего водоснабжения. Кипяток залил квартиры, общедомовое имущество, одна женщина получила из-за этого ожоги.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, а также инженерных систем указанного дома», — сообщили представители надзорного ведомства.

Жительница дома рассказала 360.ru, что вызвавший прорыв гидроудар случился после отключения отопления. В квартире пострадавшей сильный поток воды сорвал полотенцесушитель. Собственники сами устранили последствия ЧП, потому что представители управляющей компании пришли не сразу.