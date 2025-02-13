Комбайн раздавил уснувшего в поле подростка

Дядя переехал на комбайне уснувшего племянника в Таиланде

Уснувшего в поле подростка переехал комбайн, которым управлял его дядя. Несчастный случай произошел в Таиланде, сообщил Bangkok Post.

Водитель комбайна не заметил 15-летнего юношу, спавшего в зарослях тростника. Комбайнер обнаружил тело племянника, когда увидел брызги крови из-под техники.

Полицейские арестовали водителя. Он рассказал, что не заметил, как мальчик оказался среди тростника, за которым должен был присматривать. Подросток часто помогал дяде на полевых работах.

Владельца плантации сахарного тростника также вызвали в полицейский участок Лан-Крабуэ. Правоохранители возбудили уголовное дело, на данный момент Джариявата Варее находится под стражей. Теперь ему грозит тюремный срок.

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