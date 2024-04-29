Коллекцию раритетного оружия нашли у жителя Керчи | 360°

Происшествия 29 апреля 2024, 18:29 Коллекцию раритетного оружия нашли у жителя Керчи МВД РФ: в доме жителя Керчи нашли арсенал раритетного оружия и взрывчатки Пресс-служба МВД

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Полицейские изъяли у 52-летнего жителя Керчи целый арсенал оружия и взрывчатых веществ. Мужчина попал под следствие. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что мужчина может хранить дома взрывчатку. Результаты проверки даже превзошли ожидания: у него обнаружили две булавы кустарного производства, два пистолета, гранату, муляжи револьвера и винтовки Мосина, 14 патронов различного калибра, запал и взрыватель.

Пресс-служба МВД

Житель Керчи пояснил, что поиск раритетных предметов времен Великой Отечественной войны — его давнее хобби, и в основном он сосредоточен как раз на оружии и боеприпасах. Мужчина заверил, что хранил все это дома «из личного интереса».

Тем не менее в отношении него возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ). Санкция — от шести до восьми лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты либо другого дохода человека за период до шести месяцев. Пока подозреваемый остается под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

В начале апреля незарегистрированное оружие нашли в машине племянника российского сенатора Сулеймана Геремеева.