Количество дорожных аварий с электросамокатами возросло в Кузбассе

С начала 2025 года в Кемеровской области зафиксировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали электросамокаты. В результате аварий 18 человек получили травмы разной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года произошло всего пять подобных происшествий, сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что детям и подросткам в возрасте от семи до 14 лет разрешено кататься на электросамокатах весом до 35 килограммов, но только по тротуарам, велодорожкам или пешеходным зонам. Для детей младше семи лет катание разрешено исключительно в сопровождении взрослых.

Лица старше 14 лет могут использовать электросамокаты в пешеходной зоне при отсутствии специализированных велодорожек, если вес транспортного средства не превышает 35 килограммов или если необходимо сопровождать ребенка до 14 лет. Также допускается выезд на обочину и правый край проезжей части при отсутствии велоинфраструктуры и пешеходных зон.