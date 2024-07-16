Китайский внедорожник загорелся на трассе в Краснодарском крае
На трассе в Краснодарском крае водитель чуть не сгорел заживо во вспыхнувшей машине GAC. Об этом сообщил Life.
Возгорание началось в месте изгиба топливного патрубка. По словам владельца, он только что возил автомобиль на плановый техосмотр, и никаких проблем не нашли.
Сам водитель успел выскочить из загоревшейся машины, он не пострадал. Внедорожик передали дилеру для проверки.
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