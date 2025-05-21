Катер затопило на реке Зее в Благовещенске

На реке Зее недалеко от нового моста в Благовещенске затонул катер. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительной информации, 21 мая 2025 года, около 01:00, недалеко от берега произошло затопление маломерного судна в районе нового моста через реку Зею в Благовещенске», — заявили в ведомстве.

Собственник и пассажир катера сами добрались до берега в спасательных жилетах. В ходе происшествия никто не пострадал. Остальные обстоятельства случившегося выясняют. На место ЧП выехал благовещенский транспортный прокурор.

Ранее на реке Лене в Якутии затонуло судно «Василий Гусев». По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в момент происшествия на борту никого не было, обошлось без пострадавших. Судно находилось на ремонте и было очищено от остатков нефтепродуктов.