Катер задавил британку во время отдыха в Испании

Туристка из Великобритании каталась на гидроцикле во время отдыха в Испании и погибла после столкновения с катером. Об этом сообщило издание The Sun.

Смертельная авария произошла на пляже Лос-Торос курорта Коста-дель-Соль. Британка села на пассажирское кресло водного мотоцикла, которым управлял ее возлюбленный. В то время в море на катере уже катался их друг.

По данным Гражданской гвардии Испании, в какой-то момент водитель катера врезался в гидроцикл и задавил 43-летнюю пассажирку. Медикам лишь оставалось констатировать смерть женщины.

Водителя катера сразу арестовали. Его обвинили в непредумышленном убийстве и вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Черногории катер наехал на 28-летнюю россиянку. Водным транспортом управлял 36-летний местный житель, сообщали «Известия». Мужчина пытался оказать пострадавшей первую помощь до приезда медиков.