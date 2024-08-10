Катер на Неве навалился на легендарный крейсер «Аврора»

МВД: катер на Неве навалился на «Аврору», крейсер не поврежден

Катер на Неве поздним вечером навалился на крепления швартовых бочек крейсера «Аврора». Об этом сообщил Telegram-канал управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

«Около 22:40 в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории Невы катер совершил навал на крейсер „Аврору“», — написали представители управления.

Транспортные полицейские выяснили, что капитан не справился с управлением, поэтому его судно навалилось на цепи крепления швартовых бочек корабля. Сам судоводитель скрылся с места ЧП. Им оказался 45-летний местный житель.

Пострадавших в результате случившегося нет. Разлива топлива и повреждений тоже нет.

Похожая ситуация произошла в Санкт-Петербурге в сентябре прошлого года. Катер врезался в крейсер «Аврора». Причиной аварии стали неполадки с двигателем.